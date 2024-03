Im Fall des 33-Jährigen, der am Freitagmorgen gegen 5 Uhr blutverschmiert in Bobenheim-Roxheim angetroffen und dessen 24 Jahre alte Lebensgefährtin daraufhin tot in ihrer Wohnung in Frankenthal gefunden worden ist, meldet die Polizei, dass der Mann inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Noch am Freitag sei der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erlassen. Der 33-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nähere Angaben zum möglichen Hergang und den Hintergründen der Tat sowie zu einem möglichen Motiv, dem Ort des Geschehens und der Festnahme macht das Polizeipräsidium Rheinpfalz weiterhin „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dazu dauerten an.