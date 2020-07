Ein 19 Jahre alter Raser hat sich in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall in Karlsruhe schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der junge Mann in Karlsruhe zu schnell, als er die Kontrolle über sein Auto verlor, gegen einen Baum und zwei Fahrzeuge krachte. Der Wagen schleuderte auf eine Grünfläche und kam dort zum Stehen. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe, der Rettungsdienst und die Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Der 19-Jährige war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr geborgen. Anschließend brachten in die Rettungskräfte mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Der Polizei zufolge besteht keine Lebensgefahr mehr.