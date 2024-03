Die Polizei hat am Samstagvormittag innerhalb einer Dreiviertelstunde an der Einmündung Landauer Straße/Weinstraße in Bad Bergzabern viele Verstöße geahndet. 18 Autofahrer missachteten das Stopp-Schild. Wenn es dadurch zu einer Gefährdung kommt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.