In seinem – Stand jetzt – letzten Testspiel vor der DFB-Pokalpartie am Sonntag, 13. September, 15.30 Uhr, gegen Zweitligist Jahn Regensburg hat Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern den Zweitligisten SV Sandhausen im Fritz-Walter-Stadion mit 3:0 (0:0) besiegt. Neuzugang Marius Kleinsorge traf doppelt.

Die erste dicke Möglichkeit hatte FCK-Kapitän und Innenverteidiger Carlo Sickinger, der nach einer Ecke von Hikmet Ciftci völlig freistehend das Leder nicht richtig traf (5.). Der Zweitligist, der am Sonntag in einem weiteren Test auf den Bundesligisten SC Freiburg trifft und mit dem ehemaligen Lauterer Denis Linsmayer in der Startelf spielt, attackiert früh. Doch auch die Roten Teufel halten dagegen, was zu einer intensiven Partie führt. SVS-Trainer Uwe Koschinat möchte an dem Doppel-Test-Wochenende, „dass jeder Spieler 90 Minuten Einsatzzeit bekommt“.

Koschinat will Abschlüsse in der Box

Im Mittelfeld spielten die Gastgeber mit einer Raute, Janik Bachmann als Absicherung vor der Viererkette, Anas Bakhat in der ersten Hälfte halbrechts, Hikmet Ciftci halblinks und Simon Skarlatidis auf der Zehn. Der Zweitligist, mit Dreierkette agierend, hatte mehr von der Partie. „Ich will in der Box Abschlüsse“, forderte Koschinat Mitte der ersten Halbzeit lautstark von der Seitenlinie. Genau das fehlte bei den Gästen, die lange nicht zu zwingenden Abschlüssen kamen. In der 26. Minute klärte Linksverteidiger Adam Hlousek im Strafraum in höchster Not. Ein Schuss von Enrique Pena Zauner stellte FCK-Torwart Avdo Spahic vor keine Probleme (44.). Der FCK tat sich im Spiel nach vorne schwer, kam in der 40. Minute aber zu einer weiteren Möglichkeit – wieder nach einer Standardsituation. Ciftci bediente mit einem Freistoß Bachmann im Strafraum, dessen Schuss das Tor verfehlte.

Neuzugänge auf der Bank

Die Neuzugänge Marvin Pourié, Tim Rieder und Marius Kleinsorge saßen zunächst auf der Bank, ebenso wie Manfred Starke, Hendrick Zuck und Philipp Hercher sowie Torwart Matheo Raab. Im Kader der Roten Teufel fehlte Neuzugang Alexander Winkler, der am Donnerstag am Starnberger See geheiratet hat, und von Trainer Boris Schommers noch frei für die Partie bekam.

Schommers brachte nach der Pause Kleinsorge für Lucas Röser und Rieder für Bakhat. In der 55. Minute bediente Ciftci mit einer guten Flanke Skarlatidis, der den Kopfball aber nicht Richtung Tor brachte. In der 58. Minute dann das 1:0 für die Roten Teufel: Sickinger zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern wunderbar ins Tor. Schommers wechselte in der 61. Minute dreifach: Zuck für Ciftci, Starke für Sakrlatidis und Pourié für Huth. Der FCK war besser im Spiel, was Koschinat gar nicht gefiel: „Ihr macht es euch zu gemütlich!“, rief er seinem Team zu.

Kleinsorges Tor-Premieren

Die Roten Teufel hätten nachlegen müssen: Zuck bediente wunderbar Kleinsorge, der setzte sich im Strafraum gut durch, sein Querpass kam aber nicht bei Pourié an. Da hätte der Neuzugang aus Meppen eigensinniger sein und selbst den Abschluss suchen dürfen. Auf der Gegenseite bediente Diego Contento mit einem Freistoß Tim Kister, dessen Kopfball aber deutlich das Gehäuse verfehlte (71.). Ganz fein herausgespielt in der 79. Minute das 2:0: Toller Pass von Sickinger auf Zuck, der legte quer und Kleinsorge musste nur noch einschieben. Sein erster Treffer für die Roten Teufel. Und nur eine Minute später legte der 24-Jährige nach, diesmal hervorragend bedient von Starke: 3:0.

Beinahe hätte Kleinsorge sogar Treffer Nummer drei nachgelegt, nach Pourié-Pass scheiterte er aber an SVS-Schlussmann Martin Fraisl (85.). Ein verdienter Sieg für die gerade nach der Pause guten Roten Teufel – der Zweitligist dagegen enttäuschte speziell nach dem Seitenwechsel. Seine beste Chance hatte er in der 90. Minute, nach Contento-Hereingabe schoss Mario Engels drüber.