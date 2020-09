Es ist – Stand jetzt – der letzte Test vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntag, 13. September, 15.30 Uhr, gegen Zweitligist Jahn Regensburg: Am Samstag, 13.30 Uhr, hat Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern den Zweitligisten SV Sandhausen im Fritz-Walter-Stadion zu Gast. FCK-Trainer Boris Schommers will sehen, dass sein Team defensiv „so stabil arbeitet“ wie am Dienstag vor allem in der ersten Hälfte im Vorbereitungsspiel beim SV Wehen Wiesbaden – und deutlich weniger Chancen auslässt. Die Partie hatten die Roten Teufel im Nachwuchsleistungszentrum des Drittligisten in Taunusstein durch ein Handelfmetertor mit 0:1 (0:0) verloren.

Pourié im Kader

Bei den Lauterern steht der am Montag vom Karlsruher SC verpflichtete Stürmer Marvin Pourié (29) erstmals zumindest im Testkader. Der SV Sandhausen, der am Dienstag die Rodenbacher Layenberger Nutrition Group als neuen Hauptsponsor präsentierte, trifft ebenfalls am Sonntag, 13. September, 15.30 Uhr, in der ersten DFB-Pokalrunde auf Regionalligist TSV Steinbach Haiger. Harald Layenberger hatte zuvor die Trikotbrust des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern zugunsten von Dr. Theiss Naturwaren freigegeben.

Doppel-Test-Wochenende für Sandhausen

Dem Zweitligist steht ein Doppel-Test-Wochenende bevor. Eigentlich hätte das Team aus dem Hardtwald am Freitag bei Wehen Wiesbaden antreten sollen. Die Partie wurde aber kurzfristig abgesagt – wegen positiver Corona-Tests bei zwei Personen ohne Symptome im Umfeld der Wehener. Beim Test der Lauterer am Dienstag beim SVWW hatten die betroffenen Personen offenbar keinen Kontakt zu FCK-Profis. Nun testet der SVS zusätzlich am Sonntag (16.15 Uhr) beim Bundesligisten SC Freiburg. „Das Ziel der beiden anstehenden Testspiele ist, dass jeder Spieler 90 Minuten Einsatzzeit bekommt. Darüber hinaus geht es darum, verschiedene Pärchen auf dem Platz auszuprobieren“, betonte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat am Donnerstag im Trainingslager in Bad Schönborn.

Wir berichten in der Halbzeitpause und nach dem Schlusspfiff über den Verlauf der Testpartie.