In Haßloch hat es nach starkem Regen am Samstagnachmittag Überschwemmungen in einigen Straßen gegeben. Das zeigen Bilder und ein Video, das nach dem Regen nach Angaben des Urhebers in der Gillergasse aufgenommen wurde:

Die Feuerwehr meldete am Samstagabend über Facebook, dass sie wegen der Unwetterfolgen im Dauereinsatz sei. Der Polizei lagen am Sonntagmorgen nur wenige Schadensmeldungen vor. Einige Keller seien vollgelaufen, außerdem stürzte ein Baum im Waldweg um.

Video: Lars Baßler