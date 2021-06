Ein Starkregengebiet hat am Samstagabend Haßloch stark getroffen. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand in einigen Straßen das Wasser 10 bis 15 Zentimeter hoch. Besonders stark betroffen waren die südlichen und östlichen Ortsbereiche sowie die Ortsmitte.

Der erste Einsatz, zu dem die Feuerwehr um 19.30 Uhr alarmiert wurde, betraf eine Kellerwohnung in der Lindenstraße, die unter Wasser stand. Drei Fahrzeuge und neun Einsatzkräften waren vor Ort. Der Bewohner wurde mit Unterstützung des Ordnungs- und Sozialamts der Gemeindeverwaltung anderweitig untergebracht.

Video: Lars Baßler

In einer ehemaligen Gaststätte in der Forstgasse stand das Wasser bis zur Kellerdecke. Die Gemeindewerke stellten den Strom ab, damit die Feuerwehrleute gefahrlos arbeiten konnten. Mit einer Tragkraftspritze und Tauchpumpen wurde der komplette Keller abgepumpt. 14 Kräfte mit vier Fahrzeugen sowie die Polizei waren vor Ort. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei einem Sturz leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Verlegung nicht notwendig

In einem Seniorenheim lief das Regenwasser durch einige Zimmer und in den Aufzugschacht. Er wurde außer Betrieb genommen und leer gepumpt. Die Bewohnerzimmer wurden mit einem Wassersauger gereinigt, dadurch war eine Verlegung der Bewohner nicht notwendig.

Auch mehrere Tiefgaragen wurden überschwemmt. In der Forstgasse waren 17 Kräfte mit vier Fahrzeugen bis 1.30 Uhr damit beschäftigt, Wasser abzupumpen. Auch hier war unter anderem ein Aufzugschacht betroffen.

Insgesamt hatte die Wehr 32 Einsatzstellen, darunter auch in einigen Gewerbeobjekte. 50 Ehrenamtliche waren mit elf Fahrzeugen unterwegs. Bewohner wurden bei den Einsätzen nicht verletzt. Die Einsätze wurden von der Einsatzzentrale im Gerätehaus koordiniert, die laut Feuerwehr direkt auf dem Unwettermodul der Integrierten Leitstelle arbeitete. Das neue System habe sich bewährt und zum schnellen und geordneten Ablauf der Einsätze beigetragen.

Gute Zusammenarbeit

Bürgermeister Tobias Meyer sowie der Erste Beigeordnete Carsten Borck seien über die Lage informiert worden, heißt es weiter in dem Bericht der Feuerwehr. Einbezogen waren außerdem die Polizei Haßloch und die Gemeindewerke. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten habe sehr gut funktioniert, lobte Wehrleiter Marco Himmighöfer. Der Einsatz habe mit allen Nacharbeiten bis kurz nach 2 Uhr gedauert. Nach Angaben der Polizei Haßloch war von dem Unwetter nur die Gemeinde Haßloch betroffen, und auch diese nur in Teilen – dort allerdings heftig.

In der Verbandsgemeinde Lambrecht hatte es am Tag zuvor, am Freitag, einen Einsatz gegeben. Die Unterführung der B 39 in Höhe der Abzweigung nach Lindenberg war überschwemmt.