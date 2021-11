Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) aus Speyer könnte als Bundesfamilienministerin nach Berlin wechseln. Am Donnerstagabend wurde sie vom Bundesvorstand der Partei nominiert, aber im Parteirat wurde nach RHEINPFALZ-Informationen noch heftig diskutiert.

Hintergrund war ein am Nachmittag ausgebrochener Streit zwischen dem linken Parteiflügel und den Realos. Insbesondere ging es um die Frage, ob der zu den Fundis gerechnete Anton Hofreiter oder Cem Özdemir der nächsten Bundesregierung angehören sollen. Der Parteivorstand schlug folgende Besetzung vor: Annalena Baerbock, Robert Habeck, Cem Özdemir, Steffi Lemke und Anne Spiegel. Wenn der Parteirat dem Vorschlag zustimmt, wird die Parteibasis über das Personal und über den zwischen SPD, FDP und Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag in einer Urabstimmung entscheiden. Anne Spiegel (40), die zusammen mit ihrem Mann und den vier Kindern in Speyer wohnt, ist seit 2016 Ministerin in Rheinland-Pfalz. Zunächst war sie für Familie und Integration zuständig, seit diesem Jahr verantwortet sie das Klimaschutzministerium.

