Ein Unbekannter hat am Samstagvormittag vergeblich versucht, Geld von einem Mitarbeiter eines Frankenthaler Hotels zu rauben. Laut Polizei kam der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann mit einem Brotmesser in den Eingangsbereich des Hotels und forderte die Herausgabe einer Geldtasche; es sei zu einer Rangelei mit einem Mitarbeiter des Hotels gekommen, bei der der Täter die Tasche an sich gebracht habe und anschließend das Gebäude verlassen habe. Kurz darauf habe er gemerkt, dass sich kein Geld in der Tasche befand, habe die Tasche daraufhin in den Eingangsbereich geworfen und sei Richtung Innenstadt gerannt.

Außer dem geschätzten Alter von 50 bis 60 Jahren und der Angabe, dass der Mann dunkel gekleidet gewesen sei, liegt vonseiten der Polizei keine weitere Personenbeschreibung vor. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233/313-0 (Polizeiinspektion Frankenthal) oder 06237/934-1100 (Polizeiwache Maxdorf) beziehungsweise per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.