Gehofft hatte er schon lange. Gestern Abend hat die Redaktion des Gourmetführers Michelin die Kochkunst Daniel Schimkowitschs mit dem nächsten Stern ausgezeichnet.

Die Auszeichnung mit zwei Michelin-Sternen ist für den Küchenchef im „L.A. Jordan“ eine besondere Ehre. „Ich freue mich wahnsinnig. Diese Sterne sind ein Ritterschlag für mich und mein Team“, sagte Schimkowitsch, als er gestern Nachmittag die Nachricht erhielt.

Er gilt als Freidenker in der Szene, der selbst seinen eigenen Stil im Laufe der Jahre entwickelte, aber sich mit seiner eigenen Leistung nie am Ende seines Lateins sieht. „Ich sehe mich aber als Handwerker und nicht als Künstler“, sagt er und betont: „Die Sterne habe ich mit meinem Team gemeinsam geholt.“ „Es ist immer gut, sich wieder auf den Boden zu holen, in sich zu gehen und kritisch zu hinterfragen, was die Gäste gerne wollen. Daher sehe ich mir auch Kritiken sehr intensiv an“, erklärt der 38-jährige.

Heimliche Hauptstadt

Einen entscheidenden Anteil am Erfolg haben Restaurantleiterin Lea Wolf und Chefsommelier Stephan Nitzsche. Lea Wolf ist verantwortlich für den erstklassigen Service rund um alle Gänge. Stephan Nitzsche hat für das „L.A. Jordan“ eine Weinkarte kreiert, die keine Wünsche offenlässt.

Das von Schimkowitsch geführte Restaurant ist das einzige Restaurant in Rheinland-Pfalz, das 2022 den Aufstieg schaffte. Bereits 2014 erkochte sich der gebürtige Oberbayer aus Fürstenfeldbruck nach seinem Wechsel nach Deidesheim den ersten Michelin-Stern.

Hocherfreut über die Auszeichnung ist auch Ralf Ole Leidner, Geschäftsführer des Ketschauer Hofs: „Zwei Michelin-Sterne sind nicht nur für unser Haus, sondern die gesamte Region ein klasse Statement. Deidesheim ist die heimliche Gourmet-Hauptstadt der Pfalz.“