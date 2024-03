Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt hat zwei Chefarztpositionen neu besetzen können. Darüber hat die kaufmännische Direktorin Vera Pajtler am Donnerstagmorgen die RHEINPFALZ informiert. „Die Unterschriften sind diese Woche erfolgt. Ich bin super zufrieden mit diesen beiden Personalien, beide sind sehr gute Mediziner. Für unser Krankenhaus ist es extrem wichtig, dass wir solche Leute für diese Stellen gewinnen konnten“, so Pajtler. Direkt zum 1. April wird Tobias Lingenfelder neuer Chefarzt der Urologie. Der Wechsel ist erforderlich, da der bisherige Chefarzt Axel Häcker zum 31. März das Hetzelstift verlässt und ans Klinikum Worms wechselt. „Er wollte an eine größere Klinik“, so Pajtler. Lingenfelder ist 40 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Neustadt. Sein Abitur hat er am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium gemacht. Er hat in Heidelberg Medizin studiert und arbeitet seit 2013 am Hetzelstift. Zuletzt war Lingenfelder, der bei der freiwilligen Feuerwehr in Mußbach engagiert ist, leitender Oberarzt in der Urologie. Pajtler: „Lingenfelder sorgt für Kontinuität und bietet eine exzellente medizinische Versorgung an.“

David Eschmann Foto: Hetzelstift/gratis

Zum 6. Mai kommt David Eschmann als Chefarzt der Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie ans Hetzelstift. Eschmann hat in Mannheim Medizin studiert und war zuletzt Oberarzt des orthopädisch-unfallchirurgischen Zentrums der Uniklinik Mannheim. Er engagiert sich seit 1997 ehrenamtlich beim Malteser Hilfsdienst Abtsteinach. Pajtler lobt Eschmann als Experten „im Bereich der Orthopädie und Traumatologie, der als Ansprechpartner für alle Komplexeingriffe fungiert“. Die Nachbesetzung der Chefarztstelle für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie war ziemlich aufwendig, nachdem Christoph Wölfl 2022 innerhalb der Marienhaus-Gruppe nach Neuwied gewechselt war.