Immer wieder war er in der Pfalz unterwegs: Roland Paul, Historiker und früherer Leiter des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde, hat auch mitgeholfen, als es zuletzt um problematische Straßennamen ging, zum Beispiel in Neustadt und Bad Dürkheim. Etliche Vorträge hat er in Pfalz und Saarpfalz gehalten, wie zuletzt im März im Herrenhof Mußbach in der Reihe „Lebendige Pfalz in Geschichte(n)“. Immer wieder war er als Experte für das französische Lager Gurs gefragt, in das die Nazis 1940 viele Pfälzer Juden verschleppt hatten. Deren Namen hat Paul nach langjähriger Recherche in einer Liste für die Nachwelt festgehalten. Am Samstag ist Roland Paul (72) überraschend gestorben. Ein Nachruf.