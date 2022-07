Der bei Wanderern und Fahrradfahrern beliebte Zick-Zack-Weg zwischen Kloster-Parkplatz und Conrad-Freitag-Mausoleum oberhalb der Hambacher Höhe ist seit Montag gesperrt. Laut Revierförster Jens Bramenkamp sind Bauarbeiten der Grund.

Mittwoch ist traditionell Wandertag, an dem viele Hütten im Pfälzerwald geöffnet haben. Wer an diesem Mittwoch oder in den kommenden Tagen zum Hambacher Schloss, ins Silbertal oder auf die Hohe Loog wandern oder radeln will, muss dafür einen anderen Weg als den Zick-Zack-Weg nehmen. Denn der ist vorübergehend gesperrt. „Die Verschleißschicht ist hinüber“, erklärt Jens Bramenkamp, Förster des Reviers Hohe Loog. Teilweise seien acht bis neun Zentimeter tiefe Schlaglöcher im Weg vorhanden, die geschlossen und versiegelt werden müssen.

Seit Montag arbeite ein Bauunternehmen an der neuen Decke am unteren Beginn des Wegs in der Nähe des Kloster-Parkplatzes. Eine Umleitung für die Wanderer und Radfahrer sei ausgeschildert.

Nicht volle sechs Wochen zu

Insgesamt dauerten die Arbeiten etwa sechs Wochen. Jedoch sei der Weg nicht die ganze Zeit über dicht, so Bramenkamp: „Zunächst einmal für ein bis zwei Wochen, dann wird er wieder freigegeben und muss dann noch einmal für einen zweiten Schritt gesperrt werden.“

Bis vor 35 Jahren sei der Weg noch für den Autoverkehr frei gewesen, als die Römerklause noch offen war.