Heizung marode, Elektroinstallation veraltet, und der Putz fällt von der Decke: Das war der Zustand der Kirche St. Ulrich in Haßloch 2014. Eine Sanierung war dem Bistum zu teuer, die Kirche wurde 2017 entweiht. Doch was ist seither passiert, zehn Jahre nach den ersten Schäden?

Es sind keine guten Zeiten für die Kirche. Deutlich wird das unter anderem an St. Ulrich in Haßloch. 1958 wurde das damals moderne Gotteshaus als zweite katholische Kirche in Haßloch