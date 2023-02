Der Wohnmobilplatz im „Unterried“ in Kirrweiler kann voraussichtlich ab Mai genutzt werden. „Die Erdarbeiten sind fertig“, sagte Ortsbürgermeister Rolf Metzger. Es werde ein naturbelassener, nicht asphaltierter Platz für zehn Wohnmobile. Weitere könnten auf dem nahen Parkplatz abgestellt werden. Für den Stellplatz war ein Bebauungsplan nötig, deshalb hatten sich die Planungsarbeiten in die Länge gezogen. Nötig war unter anderem eine artenschutzrechtliche Prüfung – diese hat jedoch keine Probleme zu Tage gefördert. Der Gemeinderat hatte bereits im Juni 2020 beschlossen, Wohnmobilisten ein Angebot im Ort zu machen. Bis jetzt ist Kirrweiler die einzige Gemeinde in der Verbandsgemeinde Maikammer, die nicht über einen solchen Platz verfügt.