Am Sonntag begann die weiße Pracht um die Mittagszeit zu schmelzen, doch am Samstag hatten große und kleine Besucher ihren Spaß in der sonnigen Winterlandschaft. Was den Verkehr auf der Kalmithöhenstraße und die Parksituation anging, blieb die Lage entspannt, wie die Maikammerer Bürgermeisterin Gabriele Flach (CDU) am Sonntag berichtete. Die Verwaltung hatte am Freitag darauf hingewiesen, dass die Stichstraße von der Kalmithöhenstraße zum Kalmit-Parkplatz wegen Glätte gesperrt und außerdem das Kalmithaus noch geschlossen seien. Die Kalmithöhenstraße selbst wurde zwar „standardmäßig“ gestreut, war aber dennoch nicht ungefährlich. Einige potenzielle Besucher hätten sich davon wohl abschrecken lassen, vermutet Flach. Andere dagegen hätten die Absperrgitter an der Stichstraße kurzerhand weggeräumt, Teile davon sogar entwendet. „Das ist schon ein starkes Stück“, ärgert sich Flach. Die Ordnungsbehörde habe die Absperrung wieder in Ordnung gebracht.