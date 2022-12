Gleichgültig, ob man zurzeit eine Tür zu einem Wohnzimmer, einem Büro oder einem Laden öffnet, überall findet man dicke Kerzen auf Tannengrün weihnachtlich dekoriert als Adventskranz oder als Fries – also hintereinander aufgereiht.

Mitten in der Adventszeit zeigt ein konventioneller Strohkranz, der mit Immergrün umwickelt und vielleicht sogar mit frischen Blumen geschmückt war, Anzeichen von Stress. Denn diese Kränze werden schnell trocken, was nicht so schön anzusehen ist. Und es kommt noch der Sicherheitsaspekt hinzu, denn im Unglücksfall brennen sie wie Zunder. Laut Claudia Schupp von Blumen Schupp in Gimmeldingen sind in dieser Saison Alternativen gefragt – auch jetzt noch.

Sie empfiehlt eine ringförmige Schale aus Kunststoff, die mit Steckmasse gefüllt ist. Die Steckmasse wird befeuchtet und anschließend das Grün von Koniferen hineingesteckt. Der fertige Kranz kann immer wieder befeuchtet werden, so dass er die Adventszeit gut übersteht. Die Kerzen werden so befestigt, dass der Docht auch nach stundenlangem Brennen nicht an das Grün gelangen kann und damit die Brandgefahr gering ist.

Was ist 2023 angesagt?

Apropos Kerzen: Rund 1500 Kerzen hat Claudia Schupp für diese Weihnachtssaison eingekauft. Doch auch Lichterketten wurden trotz Energiediskussion nachgefragt. Claudia Schupp: „Wir empfehlen für den Außenbereich Lichterketten mit Zeitschaltuhren, um die Leuchtdauer und damit auch die Kosten im Griff zu behalten.“ Allerdings würden bei einer Lichterkette mit 180 LED-Lämpchen lediglich 0,14 Kilowattstunden verbraucht. Das koste bei 24 Stunden Brenndauer dann lediglich sechs Cent – so die Herstellerangabe.

Auch wenn der erste Ansturm zur Adventsvorbereitung bei Blumen Schupp schon abgeklungen ist, haben viele noch Dekobedarf in der häuslichen Weihnachtsstube. Die Vorbereitungen für das Advents- und Weihnachtsgeschäft beginnen in der Gärtnerei übrigens schon im Februar mit dem Besuch der ersten Messen. Ab September wird die bestellte Ware geliefert. Weihnachtsbäume und Koniferen – für die weihnachtliche Deko – stammen aus dem Odenwald.

Übrigens: „Auch die Weihnachtsdeko folgt Modetrends“, weiß Schupp. In dieser Saison seien die Farben Beige, Taupe, alle Erdtöne und Kupfer beliebt. Auch Gold sei wieder dabei und im nächsten Jahr komme Silber wieder, sagt sie. Naturmaterialien seien nach wie vor gefragt, aber auch puristisches Design aus Metall und Glas.