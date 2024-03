Digitale Gewalt umfasst ein breites Spektrum an verschiedenen kriminellen Handlungen im Internet. Darauf macht der Weiße Ring, eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien, aufmerksam. Die Organisation nutzt dazu den 22. März, den Tag der Kriminalitätsopfer. „Alles, was uns im echten Leben bewegt, schlägt ebenso hohe Wellen im Netz. Seien es das aktuelle Weltgeschehen, Kriege, die aufgeheizte Stimmung, die Spaltung und die zunehmende Verrohung der Gesellschaft. Das Internet wird zu einem Nährboden für Betrug, Gewalt, Hass und Hetze“, warnt Heinz Hussy, Außenstellenleiter des Weißen Rings. Smartphone und Computer gehörten mittlerweile zum Alltag der Menschen. Es gebe folglich immer mehr digitale Betrugsmaschen. Außerdem: „Digitale Gewalt kann zu analoger Gewalt werden und umgekehrt, oft finden beide Formen sogar gleichzeitig statt“, so Heinz Hussy. Daher sei es wichtig, sich gegen Hass im Netz zu positionieren. Bei der Außenstelle Weinstraße des Weißen Rings, die für Neustadt und den Landkreis Bad Dürkheim zuständig ist, sind 13 ehrenamtliche Mitarbeiter engagiert. Sie haben sich Hussy zufolge im Vorjahr um 57 Menschen gekümmert, die Opfer von Straftaten wurden. Insgesamt wurden 4050 Euro an Opferhilfen ausgezahlt und 18 Rechtsberatungsschecks ausgestellt.