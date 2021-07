Wechsel bei der Schaufenster-Galerie der Neustadter Kultur am Klemmhof: In Richtung zur Sparkasse hin präsentieren sich in der von der Kulturabteilung der Stadt organisierten Pop-Up-Ausstellung jetzt das „Theater in der Kurve“ und der Maler Gerhard Lämmlin. Das 2009 von Hedda Brockmeyer und Heinz Kindler in ihrem Privatanwesen an der markantesten Kurve der Hambacher Weinstraße gegründete Theater zeigt Requisiten und Kostüme aus seinem Fundus sowie Flyer und Erinnerungsstücke des „Theater- und Kulturfördervereins Hambach“. Ein aufgeklappter Riesenkoffer war 2019 für das Kinderstück „Annika und der Reisekoffer“ angeschafft worden, Programmhefte zeigen Fotos verschiedener eigener Produktionen und Gastspiele, und der Bauhelm erinnert an die Arbeiten, die nötig waren, um das Theater in einer ehemaligen Garage überhaupt aus der Taufe zu heben. Natürlich darf auch der Begrüßungs- und Pausensekt nicht fehlen.

Gleich nebenan in Richtung Ost-Eingang zeigt der für seine abstrakten Acrylkompositionen bekannte Maler Gerhard Lämmlin eine Auswahl seiner Bilder. Der 1948 in Lörrach geborene Künstler ist von Haus aus Technischer Zeichner, Ingenieur und Pädagoge – und seit vielen Jahren auch über seine Aktivitäten beim Neustadter Kunstverein eine der bekanntesten Persönlichkeiten der regionalen Kunstszene.

Auch in der Schaufensterfront Richtung Elwetritschebrunnen ist es nun erstmals seit dem Start der Schaufenster-Aktion im April zu einer Umhängung gekommen: Vier Akteure der lokalen Kunstszene werden hier mit Ganzkörper-Fotoportraits und QR-Code-Links auf Bannern vorgestellt: der Innenarchitekt Wolfgang Glass, auch bildender Künstler und Vorsitzender des Neustadter Kunstvereins, die Schauspielerin, Bühnenautorin und Podcasterin Leni Bohrmann, die Schauspielerin und Sängerin Dominique Christine Fürst, die mit ihrer Band „Betty Sue & The Hot Dogs“ Sounds von Rock´n´Roll und Blues auf die Bühne bringt, und Ede Eber-Huber, der sich als Sänger und Gitarrist der pfälzischen Mundart widmet und zudem in verschiedenen Bands agiert.