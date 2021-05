Die geplante U18-Vorrunde des Bundesliga-Nachwuchses um die deutsche Meisterschaft ist um eine Woche verlegt worden. Sie war ursprünglich am Pfingstwochenende vorgesehen. Möglicherweise wird die Runde in Neustadt ausgetragen.

Wie berichtet, sollten die U18-Wasserballer des SC Neustadt (SCN) am Samstag in Bochum in einem Vorrundenturnier mit den Gegnern White Sharks Hannover sowie Blau-Weiß Bochum teilnehmen. Das Turnier ist nun auf das Wochenende 29./30. Mai verlegt worden. Die Chancen stehen gut, dass der SCN das Vorrundenturnier im Stadionbad ausrichten kann, da das Bad in Bochum zu diesem Termin belegt ist.

Zwischen den elf Teilnehmer-Vereinen, die sich zur bundesweiten Runde angemeldet haben, gab es großen Diskussionsbedarf über den Zeitpunkt der Spiele. In einer Videokonferenz aller Clubs rangen sie um eine Einigung. Nicht alle Teams konnten in den vergangenen Monaten im Wasser trainieren. SCN-Manager Michael Heinz: „Die ostdeutschen Clubs Potsdam, Neukölln und Spandau Berlin wollten erst im Juni die Vor- und Zwischenrunde spielen und die Finalrunde in den September verschieben, weil in Berlin bis Anfang Juni wegen der hohen Inzidenzwerte kein Wettkampf möglich ist.“

Siebenmal pro Woche Training

Der SCN hingegen hatte bereits früh mit den Stadtwerken Neustadt eine Übereinkunft erzielt, trotz des Lockdowns zu trainieren. Seit November nutzen die Zweitliga-Spieler und der Bundesliga-Nachwuchs das Stadionbad und zahlen Miete dafür. Auch jetzt, nach Abbau der Traglufthalle, trainieren die Wasserballer siebenmal in der Woche im 50-Meter-Becken, obwohl das Bad noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet ist. Das U18-Team wäre also zum jetzigen Zeitpunkt optimal vorbereitet. „Nur in der vergangenen Woche gab es zwei trainingsfreie Tage. Am Dienstag erhielt der gesamte Kader seine erste Corona-Schutzimpfung“, berichtet Peter Jacqué, Trainer des SC Neustadt.

Der Vorschlag der Berliner Teams, die Runde zu verlegen, fand jedoch kein Gehör bei den anderen Vereinen. Heinz: „Die Clubs einigten sich schließlich auf die Vorrundenspiele Ende Mai. Die Zwischen- und Endrunde sollen im Juni ausgespielt werden.“ Für Jacqué die beste Lösung. „Eine Hinausziehen bis nach den Sommerferien hätte nur für unnötige Anspannung gesorgt. So gibt es jetzt drei Turniere jeweils im Abstand von zwei Wochen“, freut sich der Coach.

Spiele in Neustadt?

Heinz sieht wegen des Ausfalls des Bochumer Bades die große Chance für den SCN, nun die Vorrunde in Neustadt auszurichten. „Bei uns beginnt der öffentliche Badebetrieb am 2. Juni, das Bad wäre frei. Wir brauchen jetzt natürlich die Genehmigungen von Ordnungs- und Gesundheitsamt“, betont er. Und er würde gerne noch ein weiteres Ass ausspielen. Man habe sich jetzt nur für die Ausrichtung der Vorrunde beim Deutschen Schwimmverband (DSV) „als Vertretung“ beworben. Das solle kein Ausschlusskriterium sein, dass der SCN vielleicht auch Zwischen- oder Endrunde ausrichten könnte. Auch daran habe der SCN Interesse, sollte das Team im Wettbewerb bleiben.

Für die Zwischenrunde qualifizieren sich zwei Teams des Dreierturniers mit SCN, Bochum und Hannover. Von den beiden anderen Vorrunden, die mit jeweils vier Mannschaften gespielt werden, kommen die drei ersten Teams weiter. Sie werden in Krefeld (Teilnehmer Krefeld, München, Duisburg, Esslingen) sowie in Hamburg (mit Hamburg, Spandau, Neukölln, Potsdam) ausgetragen.