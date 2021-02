Endlich kommt das Gestrüpp vom Kopf, wird sich so mancher denken. Denn ab Montag dürfen die Friseursalons wieder öffnen. Vorfreude zeigt auch die Innung Südpfalz-Deutsche Weinstraße und bietet deshalb an, sich seinen ersten Termin direkt nach Mitternacht zu ersteigern.

Elf Salons in der Region beteiligen sich an der Aktion „Nachthaarschnitte“. Initiiert hat sie Ralf Baier, Friseur aus Freinsheim Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft. Die teilnehmenden Berufskollegen werden sich in der Nacht um jeweils drei Kunden kümmern. Den Zuschlag erhalten die Meistbietenden. Startgebote sind bei den Herren ab 50 Euro, bei den Damen ab 75 Euro möglich. Gebote können Interessierte bis Freitag, 18 Uhr, per E-Mail an kontakt@friseursalon-boschert.de einreichen. Der Erlös geht an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen.

Zu den elf teilnehmenden Betrieben zählt auch das Diedesfelder Salon Boschert. Inhaberin Birgit Boschert erklärt: „Wer die Aktion unterstützen möchte und zu den ersten gehören will, die mit neuem Haarschnitt in den Montag gehen, kann noch teilnehmen.“ Die Chefin greift dann selbst zur Schere, ab 1. März widmen sich fünf Mitarbeiterinnen in Schichten zwischen 9 und 20 Uhr den Kunden. Der Terminkalender für die ersten drei Wochen sei bereits voll.

Mit im Boot ist auch der Friseursalon Reinhard Nebel in Geinsheim. Der Inhaber sieht die Teilnahme an der Aktion auch als Dankeschön an die Innung, sowie an alle, die sich für die Friseure eingesetzt haben. Die drei ersten Haarschnitte für die Eröffnungsnacht sind bei ihm allerdings bereits vergeben.