Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die ersten WM-Partien in Katar sind gespielt. Nicht in allen Fußballclubs der Region schauen sich Vereinsmitglieder Spiele der umstrittenen Weltmeisterschaft gemeinsam an. In Weidenthal wird geguckt – mit Tee statt Bier oder Schorle.

Von der „besten WM aller Zeiten“ und der „größten Show der Erde“ spricht Gianni Infantino, Präsident des Weltfußball-Verbandes Fifa, über die seit Sonntag