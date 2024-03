Unverständnis und Traurigkeit – das sind die Gefühle, die bei den Ehrenamtlichen von „FWG & Friends“ in Lambrecht am Wochenende überwiegen. Denn kaum hatten sie den Geißbockbrunnen zum Osterbrunnen umdekoriert, war der Osterschmuck auch schon wieder zerstört.

Es ist eine schöne Tradition, dass aus Normalo-Brunnen kurz vor Ostern Schmuckstücke werden – so auch in Lambrecht, wo sich die Ehrenamtlichen von FWG & Friends am Freitag getroffen haben, um den Geißbockbrunnen auf dem Herzog-Otto-Platz in einen Osterbrunnen zu verwandeln. Christine Klein berichtet nach getaner Arbeit: „Für die Gestaltung wurden ausschließlich Naturmaterialien verwendet. Die Holzeier und Hasen wurden selbst hergestellt.“ Die Frühlingsblumen steuerte der Blumenladen „Floristik Pur“ bei. Doch die Freude über das Werk währte nicht lange, denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag war der schöne Brunnen schon wieder Geschichte. „Ein großes Holzei wurde aus der Verankerung gerissen und ein Blumenkasten mit allerlei schönen gespendeten Frühlingsblumen zerstört“, berichtet Christine Klein. „Bei allen ehrenamtlichen Helfern bleibt neben Wut auch viel Unverständnis und Traurigkeit über solche Taten, den die FWG gestaltet den Brunnen zum Wohle aller Lambrechter Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher über die Parteigrenzen hinaus.“ Schon am Sonntagmorgen hatten aufmerksame Lambrechter die Beschädigungen gemeldet, sie wurden notdürftig beseitigt. „Es wird allerdings noch ein paar Tage dauern, bis der Osterbrunnen wieder sein Osterkleid vom Freitag hat“, berichtet Klein. Wenn jemand etwas gesehen hat, soll er sich bei Ortsgruppensprecherin Tanja Bundenthal-Beck oder telefonisch unter 06325 980774 melden. Christine Klein sagt: „Wir sind alle daran interessiert, dass es keine Wiederholung gibt.“