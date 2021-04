Im Getränkedosenwerk Ardagh in Haßloch finden am Donnerstag ab 13 Uhr Warnstreiks der IG Metall in Form von Frühschluss-Aktionen statt. Für Ardagh gelten die Tarifverträge der Feinstblechpackungsindustrie. Für diese Branche konnte im Gegensatz zur Metall- und Elektroindustrie bislang kein Verhandlungsergebnis in der laufenden Tarifrunde erzielt werden. Bei den Frühschluss-Aktionen verlassen Mitarbeiter der Tag-, Spät- und Nachtschicht jeweils eine beziehungsweise zwei Stunden vor Arbeitsende den Betrieb, teilte Gewerkschaftssekretär Philipp Nerger von der IG Metall in Neustadt auf Anfrage mit. Die IG Metall rechnet mit einer hohen Beteiligung der rund 200 Beschäftigten in Haßloch an den Warnstreiks, mit denen die Gewerkschaft vor der nächsten Verhandlungsrunde am 19. April Druck auf die Arbeitgeber ausüben will. Die IG Metall fordert ein Plus von vier Prozent und kritisiert, dass die Arbeitgeber in den bisherigen zwei Runden noch kein angemessenes Angebot unterbreitet hätten.