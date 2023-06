Zu einem Waldbrand zwischen der Luhrbach in Lambrecht und Neidenfels rückten die Feuerwehren Elmstein, Iggelbach, Weidenthal, Deidesheim und Lambrecht am Freitagabend um 18.36 Uhr aus. Ein aufmerksamer Pilot hatte in seinem Flugzeug beim Überflug des Pfälzerwalds eine Rauchsäule entdeckt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Da anfangs die genaue Brandstelle nicht genau lokalisiert werden konnte, waren mehrere Feuerwehren im Umkreis im Einsatz. Mittels Kommandowagen erkundeten die Wehrkräfte zuerst die genaue Lage der Einsatzstelle. Als diese gefunden war, fuhren die zwei Tanklöschfahrzeuge aus Lambrecht die Brandstelle an. Dort brannte es auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern. Die Einsatzkräfte rückten bei einem Löschangriff über die Flanken mit drei D-Strahlrohren vor, um das Feuer einzukesseln und eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Mit Handwerkzeug wie Hacken und speziellen Werkzeugen zur Vegetationsbrandbekämpfung bearbeiteten die Wehrleute die Fläche anschließend. „Hier zeigte sich, wie effektiv die in der Verbandsgemeinde Lambrecht seit einigen Jahren geschulte und angewendete Praxis der Waldbrandbekämpfung ist“, teilt die Feuerwehr mit. Bei der aktuellen Waldbrandstufe 4 genügten auf trockenem Gras nur wenige Funken, um ein Feuer zu entzünden. Die Feuerwehr verweist darauf, im Wald und auf Wiesen umsichtig zu sein und keinesfalls offenes Feuer zu entzünden. Weiterhin erinnert sie daran, dass im Pfälzerwald ein ganzjähriges Rauchverbot herrscht.