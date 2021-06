Die Bundespolizei ermittelt wegen eines tätlichen Angriffs in einer Regionalbahn. Dabei hat am Sonntag gegen 14.30 Uhr ein unbekannter Täter im Zug, der von Bad Dürkheim in Richtung Neustadt unterwegs war, zwei Rollstuhlfahrer attackiert. Laut Mitteilung der Polizei wollte der Unbekannte die 37-jährige Rollstuhlfahrerin plötzlich schlagen. Daher mischte sich der Begleiter der Frau in den Konflikt ein: Er ist 35 Jahre alt und sitzt ebenfalls im Rollstuhl. Beide Rollstuhlfahrer wurden danach dann von dem Unbekannten noch beleidigt. Nach der Ankunft in Neustadt sprachen die beiden Rollstuhlfahrer eine Streife der Bundespolizei an und schilderten den Vorfall. Den Täter konnten die Polizisten aber weder im Zug noch im Bahnhof ausfindig machen. Daher hofft die Bundespolizei auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 0631/ 340730.