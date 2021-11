Auf Einladung der Fördergemeinschaft referiert der Historiker Roland Paul am kommenden Sonntag, 14. November, um 11.15 Uhr im Festsaal des Herrenhofs in der Reihe „Lebendige Pfalz in Geschichte(n)“ über „Die Geschichte der Juden in der Pfalz und ihre Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung in der NS-Zeit“.

Dieses Thema ist besonders im November, als in der Reichspogromnacht 1938 die Synagogen von den Nationalsozialisten zerstört wurden, von besonderer Bedeutung. Der Referent, lange Direktor des „Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde“ in Kaiserslautern, hat sich auf dieses Gebiet spezialisiert und leitet seit seinem Ruhestand ehrenamtlich die „Arbeitsstelle Geschichte der Juden in der Pfalz“. In seinem Vortrag hebt er die frühen jüdischen Ansiedlungen in der Pfalz hervor, die Pogrome unter anderem im 14. Jahrhundert in Speyer wie auch die Ausgrenzung der Juden in den verschiedenen pfälzischen Gebieten. Der Schwerpunkt seines Vortrags liegt aber auf dem 19. und 20. Jahrhundert. Paul beleuchtet die Zeit der französischen Herrschaft sowie die Emanzipationsbestrebungen der Juden und ihre wirtschaftliche Tätigkeit in der bayerischen Pfalz. In dieser Phase der Erfolge und Anerkennung entstanden zahlreiche repräsentative Synagogen. Doch mit dem Nationalsozialismus begann für die pfälzischen Juden eine unermessliche Leidenszeit, die in Deportation und Ermordung kulminierte. Paul hebt hervor, dass trotz der grausamen Verfolgungen nach Ende des Zweiten Weltkriegs neue jüdische Gemeinden in der Pfalz entstanden. Er will in seinem Vortrag besonders an das Schicksal der Neustadter Juden erinnern.

Der Eintritt ist frei. Maximal 100 Besucher haben Zugang gemäß 2G-Regel. Der Vortrag ist auch online zu erleben unter www.pfalzmatinee141121.herrenhof-mussbach.de.