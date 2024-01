Nur noch zwei Heimspiele stehen für den Zweitligisten SC Neustadt in diesen Tagen im Spielplan. Dann ist er für viele Wochen nur noch auswärts auf Torjagd. Ein Nachwuchsspieler ist in die U16-Länderauswahl berufen worden.

Der SC Neustadt, stolzer Tabellenführer der Zweiten Wasserball-Liga Süd, empfängt am Samstag, 18 Uhr, den Tabellenfünften Post SV Nürnberg im Stadionbad.

Bis auf das Pokal-Achtelfinale um den Deutschen Wasserball-Pokal eine Woche später im Stadionbad gegen den Erstligisten SVV Plauen gibt es dann für viele Wochen kein Heimspiel mehr im Moby Dick. Der Spielplan der Zweiten Liga fußt nicht etwa auf Ausgeglichenheit mit abwechselnden Heim- und Auswärtsspielen, sondern ist ein sehr kompliziertes System, um die jeweiligen Vereine mit ihren Interessen unter einen Hut zu bringen.

Termin- und Spielpläne

So versucht beispielsweise der SC Neustadt auch einige U18- und U16-Spieler im Männerteam einzusetzen. Also muss der Spielplan der Jugendliga ebenso berücksichtigt werden wie auch die Terminpläne der Konkurrenzvereine. Als Besonderheit kommt hinzu, dass das Stadionbad während der Umbauphase im Frühjahr zum Freibad einige Wochen geschlossen bleibt. Obwohl man denken könnte, Wasserball sei eine typische Freiluftsportart, liegt gerade darin eine weitere Tücke. Aus organisatorischen Gründen bleibt das große Becken für die klassische Anstoßzeit des SCN um 18 Uhr an Samstagen während der Freiluft-Saison weitgehend tabu. Dann müsste nämlich bereits um 17 Uhr das 50-Meter-Becken für den öffentlichen Badebetrieb gesperrt werden. Und das wäre natürlich an heißen Wochenenden so gar nicht im Sinn der Badegäste. So steigt also das nächste Heimspiel der Männer im Stadionbad erst am Samstag, 29. Juni, 19.30 Uhr, gegen den Lokalrivalen Vorwärts Ludwigshafen als Saisonabschluss.

Doch ob der SCN bis zum letzten Saisonspiel noch an der Tabellenspitze der Zweiten Liga steht, ist die große Frage. Zunächst muss er alle anderen Partien gut bewältigen. So auch gegen Nürnberg. SCN-Trainer Thorsten Preuß wiederholt sein Mantra: „Wir wollen Nürnberg nicht unterschätzen.“

Begeisterung nach Cannstatt-Spiel

Die Mängel, die im Spitzenspiel am vergangenen Samstag gegen Cannstatt aufgetreten sind, werden noch in einer Video-Analyse aufgearbeitet. Preuß: „Aber zunächst war in unserer Chatgruppe viel von der Begeisterung über unseren Sieg zu lesen. An mir ist das Spiel wegen der emotionalen Anspannung einfach so vorbeigerauscht.“ Dass es eine lange torlose Zeit des SCN in dieser Partie gegeben hat, ist lauf Preuß auch der Vorsicht geschuldet gewesen. So sei die Taktik ausgegeben worden, keine Konter wegen abgefangener Bälle zu kassieren und stattdessen lieber die Zeit herunterzuspielen, auch wenn es dann nicht zum Torabschluss gekommen sei. Gegen Cannstatt sei Neustadt andererseits auch nicht in das eigene schnelle Konterspiel gekommen.

Trainiert wird jetzt mit Volldampf vor allem im Hinblick auf das Achtelfinale gegen einen Erstligisten. Preuß: „Unsere Kondition ist gut. Wir werden die Torschüsse üben und wie wir damit umgehen, wenn Timo van der Bosch doppelt gedeckt wird. Denn dann gibt es an einer anderen Stelle eine Lücke in der Verteidigung.“

Nachwuchsspieler fürs Männerteam

Gegen Nürnberg wird zuerst Joona Vagts wieder im Tor stehen. Der Juniorenspieler hat seine Erkrankung überwunden und soll erneut Spielpraxis bekommen. Mit dem Einbau der anderen Nachwuchsspieler in das Männerteam geht es noch nicht so schnell voran. Schulische Gründe sorgen für eine geringere Trainingsbeteiligung. Die ehemaligen U18-Spieler sind auch noch nicht alle bereit für die schnellen Ballwechsel in der Männerliga. Preuß: „Sie brauchen Zeit für ihre Entwicklung.“ Spielpraxis können sie nur gegen die etwas schwächeren Zweitliga-Teams erhalten, wenn der Druck von den Gegenspielern nicht zu groß ist.

Eine Berufung für das Team der Landesgruppe Süd hat U16-Spieler Flynn Laux erhalten. Der 15-Jährige wurde für den Itze-Gunst-Pokal, einem Länderturnier der U16-Jugend, mit der Länderauswahl Süd nominiert. Das Turnier ist am 17. und 18. Februar in Duisburg.