Die Vor-Tour der Hoffnung rollt seit 1996 durch Rheinland-Pfalz. Sie findet immer vor dem Start der seit 40 Jahren etablierten bundesweiten „Tour der Hoffnung“ statt. Dabei sind Rad-Profis, Prominente sowie Bürger unterwegs, um Spenden für krebskranke und hilfebedürftige Kinder zu sammeln. Am Freitag macht die Vor-Tour der Hoffnung Station in Mußbach. Auf dem SG-Gelände (Heidweg 12) gibt es ab 16 Uhr eine Bewirtschaftung. Die Radler, darunter der Landtagsabgeordnete und Ortsvorsteher von Mußbach, Dirk Herber, der ehemalige Fifa-Schiedsrichter Markus Merk, der ehemalige Profiboxer Sven Ottke sowie die amtierende Deutsche Weinprinzessin Juliane Schäfer werden gegen 18.15 Uhr in Mußbach eintreffen. Dann übergeben Oberbürgermeister Marc Weigel und Herber die in Neustadt gesammelten Spenden. Der vom ehemaligen Kunstturn-Weltmeister Eberhard Gienger geplante Fallschirmsprung ist zwischen 18 und 20.30 Uhr geplant. Bisher sind in Neustadt für die Aktion rund 8700 Euro gesammelt worden. Weitere Infos unter www.vortour-der-hoffnung.de.