Eine Woche nach Beginn der Versteigerung zweier von Cartoonist Steffen Boiselle bemalter Holzplatten liegt das aktuelle Gebot bei 150 Euro. Das teilt Rolf Raule vom Hausratladen der Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ auf Anfrage mit. Er hofft, dass die Gebote noch erhöht werden. Der Neustadter Künstler Boiselle hatte seine beliebten Figuren Erna und Schorsch jeweils mit Unterstützung auf Holzplatten gemalt, die als Notverglasung eingesetzt wurden, nachdem ein Betrunkener die Scheibe vor genau einem Jahr eingeschlagen hatte. Nun werden neue Scheiben eingesetzt. Gebote für die jeweils 1,5 mal zwei Meter großen Bilder können per E-Mail an raule@lichtblick-nw.de, per Post (Amalienstraße 3, 67434 Neustadt) oder im Hausratladen mündlich abgegeben werden. Die Frist wurde verlängert bis Freitag, 6. Juni, 17 Uhr. Der Erlös geht an den „Lichtblick“.