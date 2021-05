Ein betrunkener Mann hat die Neustadter Polizei in der Nacht auf Sonntag gleich zweimal beschäftigt.

Dem Polizeibericht zufolge war sie gegen 1 Uhr in die Winzinger Straße gerufen worden, weil dort ein Mann in einem Auto sitzen würde, das nicht ihm gehöre. Bei der Überprüfung gab der 24 Jahre alte und augenscheinlich betrunkene Mann an, dass es sich um seinen eigenen Wagen handele. Weil das nicht stimmte, der Pkw aber vermutlich unverschlossen geparkt worden war, wurde dem 24-Jährigen ein Platzverweis erteilt, dem er laut Polizei auch bereitwillig nachkam.

Keine Stunde später randalierte der Mann in der Talstraße und schlug dabei eine Schaufensterscheibe mit der Hand ein. Weil er nun hochaggressiv gewesen sei, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten In Gewahrsam genommen. Ein Alkotest ergab 2,5 Promille.