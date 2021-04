Der Naturschutzbund (Nabu) Neustadt fordert von den Stadtwerken eine Aufklärung der Umstände, die zur Verschmutzung des Speyerbachs am Montagvormittag geführt haben. Aufgrund eines Fehlers im Wasserwerk war eisen- und manganhaltiges Wasser in den Speyerbach eingeleitet worden und hat diesen vorübergehend rot-braun verfärbt. Der Nabu teilt die Aussage der Stadtwerke nicht, wonach es sich bei Eisen und Mangan um „völlig unschädliche Naturprodukte“ handele. Vielmehr müssten die Umstände der Einleitung nun untersucht werden. Nur wenn man „Menge und Art der Emission“ kenne, könne man Erkenntnisse über mögliche Schäden bekommen, so der Nabu. Seinen Aussagen zufolge haben sich Mangan- und Eisenoxide an einigen Stellen im Speyerbach abgelagert. „Die Folgen sind aus unserer Sicht ungeklärt“, mahnt der Nabu. Eine schädliche Wirkung könne nicht ausgeschlossen werden. Daher sei eine „transparente Aufklärung des Vorfalls“ erforderlich. Außerdem seien Vorkehrungen wichtig, um eine erneute Einleitung solcher Stoffe in den Speyerbach zu verhindern.