Aufgrund eines Fehlers bei Arbeiten im Wasserwerk Ordenswald ist eisen- und manganhaltiges Wasser in den Speyerbach geflossen und hat diesen vorübergehend rot-braun verfärbt. Wie Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück erläutert, passierte der Zwischenfall gegen 10 Uhr. Er ist etwa 30 Minuten später bemerkt und behoben worden. Inzwischen sei wieder alles gut. Mück beruhigt auch die Bürger: Das Wasser sei durch das Eisen und Mangan zwar verfärbt. „Es handele sich aber um völlig unschädliche Naturprodukte, die so auch im Boden auftauchen“, so Mück. Hintergrund des Zwischenfalls: Im Wasserwerk müssen regelmäßig die Filter rückgespült werden, durch die das aus 150 Metern Tiefe von neun Brunnen gewonnene Trinkwasser fließe. Normalerweise gelange das Wasser nach dem Rückspülen in ein Absetzbecken und werde von dort dann als klares Wasser in den Speyerbach eingeleitet. Heute Morgen sei jedoch versehentlich ein Schieber geöffnet gewesen, sodass das eisen- und manganhaltige Wasser auf direktem Wege in den Speyerbach gelangte.