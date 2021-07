Die Polizei hat am Mittwoch gegen 16.50 Uhr auf der L 516 bei Kirrweiler einen 54-jährigen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor auf der A 65 als Verkehrsrowdy aufgefallen war. Der Wormser hatte auf der rechten Fahrbahn und auf dem Standstreifen Autos überholt. In einem Fall erschrak ein Fahrer so sehr, dass er nach links ausweichen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Dank schneller Hinweise von gefährdeten Autofahrern konnte der Motorradfahrer ausfindig gemacht und gestoppt werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung verantworten. Die Führerscheinstelle wird von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt, die im Anschluss die charakterliche Eignung für die Teilnahme am Straßenverkehr prüft. Weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Motoradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 06323/9550 mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.