Unverpackt-Läden finden viele gut. Aber das nutzt nichts, wenn keiner dort einkauft.

Dem Unverpackt-Laden in der Hauptstraße geht es ein bisschen so wie manchem Dorfladen: Zwar will jeder ein Angebot vor Ort, doch dann wird es kaum genutzt. Im Gegensatz zum Dorfladen hat „Foi“ aber eine Perspektive – dank des Cafés und zweier Inhaberinnen, die sich nicht entmutigen lassen, weil sie mit Überzeugung am Werk sind. Deshalb geht es nun darum, viele zu finden, die beim Wirtschaften mitmachen. Das sollte in Neustadt mit seiner Genossenschaftstradition eigentlich kein Problem sein. Das Motto könnte lauten: Bei „Foi“ einsteigen und dafür auf vier gelbe Säcke alle 14 Tage verzichten.