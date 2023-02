Die Feuerwehr wurde am Mittwochmittag zu einem Unfall in Diedesfeld gerufen. Der Fahrer eines blauen Audi hatte im Bereich Weißkreuzstraße/Einmündung zur Weinstraße zwei geparkte Autos gerammt. Es entstand ein hoher Schaden. Laut Feuerwehrsprecher Bernd Kaiser wurde der Audi-Fahrer verletzt, in den anderen beiden Autos waren keine Personen. Wie sich herausstellte, hatte der Audi-Fahrer auch schon vorher in der Straße Zum Klausental einen Zaun beschädigt. Weitere Informationen zur Unfallursache lagen nicht vor.