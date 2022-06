Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Reilingen war die TSG Haßloch mit drei Turnerinnen vertreten. Camilla Eberle holt Bronze. Janoah Müller kann nur an zwei Geräten antreten.

Camilla Eberle holte mit einer guten Übung am Stufenbarren die Bronzemedaille in der Altersklasse (AK) 14, informiert TSG-Trainer Gerhard Liedy.

In der Altersklasse (AK 14) waren Camilla Eberle und Talena Kanther am Start. Im Mehrkampf wurde Eberle mit 44,635 Punkten Neunte. Ihre Stärken lagen am Stufenbarren und im Bodenturnen. Talena Kanther kam „auf einen ordentlichen 15. Platz“ mit 38,668 Punkten. Ihre höchste Punkteausbeute verzeichnete sie laut Liedy am Sprung mit einem Tsukahara gebückt und guten 11,60 Punkten.

Camilla qualifizierte sich für zwei Gerätefinals: Am Stufenbarren kam sie mit 11,034 Punkten auf Platz drei, im Bodenturnen mit 11,167 Punkten auf Platz fünf.

In der AK 15 konnte Janoah Müller aus Verletzungsgründen nur am Stufenbarren und Schwebebalken turnen. „Allerdings bekam sie von der Bundestrainerin die Zusicherung, dass sie aufgrund der ersten Qualifikation zur Europameisterschaft mit Rang drei und zwei Geräten bei den deutschen Jugendmeisterschaften bei Genesung auch an der dritten Qualifikation teilnehmen darf“, erzählt Gerhard Liedy. Bei ihrer Übung am Stufenbarren im Mehrkampf hatte sie mit 11,167 Punkten die dritthöchste Barrenwertung. Liedy: „Leider durfte sie am Stufenbarren-Finale nicht teilnehmen, die sie keinen ganzen Mehrkampf geturnt hat.“