Die Kegler der TSG Haßloch können zum Saisonende in der 1. Rheinland-Pfalz-Liga Platz zwei oder drei erreichen.

Im Topspiel der 1. Rheinland-Pfalz-Liga behielten die Sportkegler der TSG Haßloch zu Hause gegen den KSC 56 Pirmasens mit 5:3 Mannschaftspunkten (MP) und 3308:3272 Kegeln die weiße Weste. Sie schoben sich in der Tabelle auf Platz zwei hoch, informiert die TSG.

Es war das erwartete schwere Duell mit positivem Ausgang für Haßloch. Aktuell in einer kleine Formkrise, nutzte Gerhard Bernatz (520/0 MP) die Schwäche seines Gegners nicht aus, während sein Startpartner Marcus Diecker (572/1) mit einer guten Leistung seinen Punkt und einen kleinen Vorteil von 20 Kegeln sicherte. Marcel Scheurer (550/1 MP) gewann mit einem konzentrierten Auftreten ebenfalls, aber Ralf Litzel (539/0 MP) hatte nach Startschwierigkeiten das Nachsehen. Immer noch war es eine ausgeglichene Partie mit offenem Ende. Auch wenn Karl-Heinz Nied (601/1 MP) seine gute Form bestätigte, hatte er mit dem stärksten Gästespieler keine leichte Aufgabe, zumal sein Partner Harald Stoner nach dem ersten Viertel verletzt ausgewechselt wurde. Aber der eingewechselte Hans-Jürgen Armbrust zeigte sich nervenstark und hielt in der Schlussphase dagegen. Auch wenn er knapp den Mannschaftspunkt verpasste, sicherte er das Gesamtergebnis, so dass Haßloch das Spiel letztendlich gewann. „Die Ausgangslage ist für uns nun sehr positiv, da wir aus eigener Kraft Platz zwei oder drei erreichen können“, freut sich TSG-Abteilungsleiter Hans-Jürgen Armbrust.

TSG II ohne Glück

Weniger Fortune hatte die zweite Garnitur der TSG, die gegen KSC 56 Pirmasens II ebenfalls daheim spielte. Nach gutem Start mit Hans-Jürgen Armbrust (539/1 MP) und Wolfgang Gast (550/1 MP) verloren alle weiteren Spieler ihre Duelle. Moritz Fuhrmann (487), Hans-Peter Grohe (528), Sara Steidel (522) und Peter Wingerter (511) verhinderten die Niederlage mit 2:6 MP und 3137:3187 Kegel nicht.

Haßloch III musste in Monsheim antreten und vermochte dort in der 4er-Liga nicht zu überzeugen. Nur Eddy Philipp (533) konnte seinen MP sichern, während Dieter Rackow (494) Gregor Kegel (449) und Gabi Kleinod (510) Federn lassen mussten. Endstand 5:1 MP und 2129:1986 Kegel. In der 4 x 200er-Liga der DCU überzeugte die Mannschaft der TSG , was allerdings aufgrund der durchweg im Doppelstart antretenden Spieler zu erwarten war, betont die TSG Haßloch. Mit 3719:3448 Kegeln überzeugten Gerhard Bernatz (923), Hans-Jürgen Armbrust (930), Karl-Heinz Nied (941) und Marcel Scheurer (925) gegen Post SG Kaiserslautern.