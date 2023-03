Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Sport gehören eigene Social-Media-Kanäle zum Vereinsprofil. Bei den Oberliga-Frauen der TSG Haßloch sind zwei Spielerinnen für die Social-Media-Seiten der Mannschaft zuständig.

Die Frauen der TSG Haßloch treffen am Samstag, 16.30 Uhr, in der Handball-Oberliga in eigener Halle auf den Tabellenzweiten HSG Hunsrück. Wer im Vorfeld der Begegnung auf die Facebook-Seite