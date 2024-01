Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Drittligist TSG Haßloch befindet sich im Kampf um den Ligaverbleib im Plan. Vier Punkte aus vier Spielen in den ersten vier Partien des Jahres 2024 hat Trainer Marcus Muth gefordert. Nach zwei Spielen sind es zwei. Das macht Hoffnung.

Die Erleichterung war groß. Am Ende hüpften alle Akteure Arm in Arm im Kreis. Denn noch nie in der laufenden Saison brillierte die TSG so, wie am vergangenen Samstagabend. Mit einem 38:27 (20:17)-Erfolg