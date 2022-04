Der TTV Neustadt und der VfL Duttweiler stehen im „Final four“ des Männer-Pokalwettbewerbes des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes.

In der Klasse der Pfalzligisten gewannen die Männer vom Böbig beim Tabellendritten der 2. Pfalzliga West, dem 1. TTC Pirmasens, nach einem aufregenden Spiel mit 4:3. Zum Matchwinner wurde Jonas Reichling, der am Saisonende zum TTC Büchelberg wechselt. Reichling besiegte unter anderem den in dieser Saison in zuvor 15 Einzelpartien ungeschlagenen Tim Dorst mit 3:0 Sätzen. Sebastian Rapp und Oliver Triemer steuerten je einen Punkt bei.

Der VfL Duttweiler hatte mit der SG Waldfischbach, Absteiger aus der 1. Pfalzliga, keine größeren Probleme. Die Gäste, mit drei Jugendspielern angetreten, siegten mit 4:1. Schyam Vasanthakumar war der Mann des Abends. Er gewann beide Einzel, an der Seite von Cedric Wald auch das Doppel mit jeweils 3:0 Sätzen. Wald seinerseits hatte ein aufregendes Fünfsatzmatch gegen Florian Fischer in der Verlängerung des fünften Satzes für sich entschieden. Die Endrunde findet am 8. Mai in Maxdorf statt. Die Paarungen für das Halbfinale werden vor Ort ausgelost.

VfL Duttweiler II holt Rückstand auf

Auch das zweite Duttweilerer Herrenteam war erfolgreich. Mit einem 4:3-Sieg gegen den TTC Herxheim qualifizierte sich die Mannschaft für die Bezirkspokalendrunde. Es war ein Erfolg des Kollektivs, trugen sich doch Ulrich Schröder, Dennis Blunz und Jonathan Hoffmann je einmal in die Siegerliste der Einzelspiele ein. Hoffmann/Schröder markierten den vierten Zähler. Der VfL lag mit 2:3 hinten, ehe Hoffmann ausglich. Schließlich drehte Blunz im letzten Spiel des Abends einen 1:2-Satzrückstand noch zum Sieg.

Die TSG Deidesheim unterlag dem TV Wörth mit 1:4. Nur Routinier Stefan Bien punktete für die Gastgeber. Die Bezirkspokalendrunde ist am 24. April in Wörth. Auch hier werden die Semifinalpaarungen unmittelbar vor Turnierbeginn gelost.