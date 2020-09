Eine Überraschung gelang der Frauenmannschaft des VfL Duttweiler im zweiten Saisonspiel der 1. Tischtennis-Pfalzliga. Beim erfahrenen Team des 1. TTC Frankenthal gewannen die Gäste mit 7:5 und übernahmen als Aufsteiger die Tabellenspitze.

„Die Tabellenführung ist sicher nur eine Momentaufnahme, aber sie gibt den Mädchen weiteres Selbstvertrauen“, freut sich VfL-Abteilungsleiter Helmut Braun, der als Fahrer und Betreuer fungierte. Michael Ritter war als zweiter Coach mit dabei. Für ihn war es eine Art Heimspiel, wohnt er doch nur ein paar Kilometer von Frankenthal entfernt. Mit dabei seine Frau, die als Regina Schmitt vor mehr als 30 Jahren für den VfL in der höchsten pfälzischen Spielklasse mit dabei war. Während die Gäste eine erfahrene Spielerin und drei sehr junge Akteurinnen an die Tische brachten, war bei den Gastgebern das Verhältnis genau umgekehrt.

Spitzenspielerin Yulia Andryan fuhr drei Siege ein, in denen sie insgesamt nur einen Satz abgab. Dass die Aufsteigerinnen aber nicht nur auf die Stärke der 47-Jährigen vertrauen können, bewies vor allem Jacqueline Weiß. Die mit 16 Jahren Zweitälteste der Mannschaft zeigte sich enorm nervenstark und drehte sowohl gegen Laura Engel, als auch gegen Johanna Steidl einen 0:2-Satzrückstand noch zum Sieg. Sie punktete mit starken Offensivbällen. Etwas Pech hatte sie in ihrer dritten Partie, als sie der gegnerischen Nummer eins, Cornelia Metz, mit 1:3 unterlag und dabei zwei Durchgänge erst in der Verlängerung verlor.

Bruck entscheidet Partie

Den vielleicht entscheidenden Vorstoß zum Sieg schaffte Anna-Sophie Ebert. Das „Küken“ im Team gewann beim Stand von 4:3 aus Gästesicht gegen Laura Engel, nachdem Ebert mit 0:2 Sätzen ins Hintertreffen gerat war und im vierten Durchgang Matchbälle abgewehrt hatte. Sie machte sich damit selbst ein schönes Geschenk, feierte sie doch am Spieltag ihren 14. Geburtstag. „Das ist ein wirklich schöner Geburtstag für mich. Ich bin sehr glücklich, dass ich das Spiel gegen Engel gewonnen habe und damit etwas zu unserem Sieg beitragen konnte. Gegen Johanna Steidl hielt ich gut mit, auch wenn auf dem Papier eine klare 0:3-Niederlage steht“, bilanzierte Ebert.

Dass der VfL mit zwei Punkten im Gepäck die Heimreise antrat, verdankte er Katharina Bruck. Die 14-Jährige ließ sich auch von den zuvor erlittenen beiden Niederlagen nicht verunsichern und behielt beim 3:1 gegen Laura Engel die Nerven. Michel Ritter lobte das Team. „Dieser Sieg war nicht zu erwarten, zumal wir nicht wussten, wie unsere Mädchen mit den erfahrenen Spielerinnen auf der Gegenseite zurechtkommen. Zu Beginn waren sie überrascht, wie viele vermeintlich gut gespielte Bälle immer wieder von den Gegnerinnen zurückgespielt wurden. Aber sie haben diese Situationen sehr gut angenommen.“

So spielten sie

Es punkteten für den VfL: Yulia Andryan (3), Katharina Bruck, Jacqueline Weiß (2), Anna-Sophie Ebert.