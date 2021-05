Die frühere Synagoge in Kirrweiler wird weiter saniert, das Erscheinungsbild damit zur Verbesserung des Ortsbildes beitragen. Darüber informierte Ortsbürgermeister Rolf Metzger (Bürgerliste) im Gemeinderat. Im Haushalt 2021 der Gemeinde stehen für die Sanierung der Außenmauer neu 30.000 Euro bereit, zudem sind noch Mittel aus dem Jahr 2020 vorhanden. Zudem teilte Metzger mit, dass es am 6. Mai zwischen 9 Uhr und 12 Uhr eine Begehung zum Informationssystem „Historische Kulturlandschaft. Landschaft.digital“ (KuLaDig) mit den örtlichen Arbeitsgruppen und Interessenten geben werde. Kirrweiler ist KuLaDig-Modellkommune. Mit dem Informationssystem will die Gemeinde das kulturelle Erbe lebendig halten und die Daten der Öffentlichkeit zugänglich machen.