Eine besondere Auszeichnung erhielten der SV Geinsheim und der FC Wacker Weidenthal.

Bei der Ehrungsmatinee des Sportbundes Pfalz hat Sportstaatssekretärin Simone Schneider mit dem Präsidenten des Sportbundes Pfalz, Rudolf Storck, elf Traditionsvereinen die Sportplakette des Bundespräsidenten überreicht, darunter der SV Geinsheim und der FC Wacker Weidenthal.

Die Sportplakette sei eine Auszeichnung für die in langjährigem Wirken erworbenen besonderen Verdienste um die Pflege und Entwicklung des Sports, informiert die Pressestelle des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Mindestens 100 Jahre alt

Sie könne Sportvereinen verliehen werden, die mindestens 100 Jahre alt seien. „Die geehrten Vereine bringen seit mehr als 100 Jahren Menschen in verschiedenen Sportarten zusammen und tragen so in herausragender Art und Weise zum gesellschaftlichen Austausch und Miteinander bei. Dies wäre nicht möglich ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Mitglieder, die tagtäglich Verantwortung übernehmen, Ideen einbringen und aktiv an der Gestaltung des Vereinslebens mitwirken“, sagte Staatssekretärin Schneider. „Die Sportplakette ist ein schönes Zeichen, um deutlich zu machen, dass die Leistung und der Einsatz der Ehrenamtlichen nicht selbstverständlich sind, sondern Respekt und Anerkennung verdienen“, ergänzte Schneider.

Diese Plakette des Bundespräsidenten sei die höchste staatliche Auszeichnung für Sportvereine und -verbände. Außerdem erhielten die elf Vereine zudem einen Ehrenpokal der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Mit dem Pokal drückt die Landesregierung den Vereinen ihre Anerkennung für herausragende Dienste um die Förderung des Sports in Rheinland-Pfalz aus. Der Ehrenpokal wurde im Jahr 2022 erstmalig vergeben. rhp