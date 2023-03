Der Haßlocher Jahnplatz verwandelt sich beim vierten Streetfood-Festival vom 5. bis 7. Mai erneut in eine Genussmeile. Warum Streetfood viel mehr ist, als schnell mal Pommes mit Mayo, eine Pizzaecke oder eine Bratwurst zu verzehren.

„Straßenessen“ bedeutet Streetfood wörtlich übersetzt – also eine Zwischenmahlzeit, die auf der Straße zum Beispiel an einem Imbisswagen angeboten wird. Der Snack für zwischendurch ist heute allerdings mehr als das schnelle Essen von der Hand in den Mund im Stehen oder Gehen. Der Trend kommt ursprünglich aus asiatischen und afrikanischen Ländern, wo Streetfood schon immer ein Teil der Kultur ist, hat sich aber mittlerweile über die ganze Welt verbreitet. Delikate Häppchen, kulinarische Genüsse und leckere kleine Spezialitäten, oft auch neu interpretierte traditionelle Gerichte, immer frisch vor Ort zubereitet: Das versteht man heute unter Streetfood. Und anders als bei Fastfood darf die Zubereitung auch mit etwas mehr Aufwand verbunden sein.

Es darf geschummelt werden

Von der Vielfalt der Essenskulturen können sich die Besucher des zum vierten Mal veranstalteten „Streetfood-Festivals“ von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Mai, auf dem Haßlocher Jahnplatz überzeugen. Veranstalter ist erneut das bayerische Unternehmen „Rocking High“, das bereits in den Jahren 2019, 2020 und 2022 die sogenannten „Schummeltage“ in Haßloch organisiert hat. Auch diesmal steht die Veranstaltung unter diesem Motto, das an den englischen Begriff „Cheat Day“ angelehnt ist. Damit ist gemeint, dass das schlechte Gewissen abgeschaltet werden soll, wenn während einer Diät oder der kalorienbewussten Ernährung zum Trotz ein Tag „Auszeit“ zum Schlemmen ohne Reue genommen wird. Während des Festivals soll man also einfach mal genießen und nicht die Kalorien zählen – so der Gedanke hinter dem Motto der „Schummeltage“.

Seit 2017 touren die Schummeltag-Streetfood-Festivals durch ganz Süddeutschland. Die Besucher dürfen sich auf Food Trucks und Stände freuen, die ein breites kulinarisches Angebot vorhalten werden. An den Trucks wird für jeden Geschmack etwas geboten, von exotischen Burgern, Tornadokartoffeln, afrikanischen Spezialitäten bis hin zu bunten Donut-Bällchen, spanischen Churros oder Bubble-Waffles reicht die breite Palette. Darüber hinaus gibt es Sitzmöglichkeiten und eine Hüpfburg für Kinder. Auch ein Rahmenprogramm mit Livemusik und Kinderschminken wird laut Veranstalter geboten.

Ortskern wird belebt

„Rocking High“ kommt zum inzwischen vierten Gastspiel nach Haßloch. Bürgermeister Tobias Meyer freut sich, dass das Streetfood-Festival inzwischen zu einem wiederkehrenden Teil im Haßlocher Veranstaltungskalender geworden ist und die Gemeinde mit „Rocking High“ einen bekannten und verlässlichen Veranstalter an Bord hat. Der Kontakt ist damals über den Bereich Ortsmarketing geknüpft worden, mit dem Ziel, für eine weitere Belebung des Ortskerns zu sorgen.

Das Streetfood Festival beginnt am Freitag, 5. Mai, um 16 Uhr. Bis 21 Uhr werden die Stände geöffnet haben. Am Samstag, 6. Mai, kann von 11 bis 21 Uhr geschlemmt werden. Am Sonntag, 7. Mai, ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Ausreichend kostenlose Parkplätze stehen auf dem Pfalzplatz zur Verfügung.