Die „Stiftung zur Förderung der pfälzische Geschichtsforschung“ äußert sich in einer ersten schriftlichen Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen ihren Gründer Karl Richard Weintz wegen dessen Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus. Der Vorstand habe sich, wie der Vorsitzende Pirmin Spieß mitteilt, unmittelbar nach der Veröffentlichung am vergangenen Samstag in der RHEINPFALZ „zu einer Maßnahmenplanung entschlossen, die ebenso rückhaltlos wie angemessen den erhobenen Vorwürfen nachgehen und diese aufarbeiten wird“.

Die von dem Heidelberger Privatdozenten Benjamin Müsegades in seinem im Verlag Regionalkultur erschienenen Buch zusammengefassten und von dieser