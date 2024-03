Am Karfreitag 1724 wurde Johann Sebastian Bachs Johannespassion in Leipzig uraufgeführt. Genau 300 Jahre später steht das berühmte Werk auch auf dem Programm der Neustadter Stiftskantorei. Unter der Leitung von Bezirkskantor Simon Reichert will der Neustadter Oratorienchor am 29. März ab 18 Uhr in der Stiftskirche die Leidensgeschichte Jesu genauso lebendig werden lassen, wie dies vor 300 Jahren dem jungen Thomaskantor vorschwebte. Den Instrumentalpart übernimmt das bekannte Barockorchester „La Banda“ aus Augsburg, mit dem die Stiftskantorei schon mehrfach zusammengearbeitet hat, unter Leitung seiner Konzertmeisterin Margarete Adorf. Mit im Boot sind außerdem fünf international aufgestellte Gesangssolisten: die Sopranistin Veronika Mair, der Altus James Hall, der Tenor Florian Sievers sowie die beiden Bass-Solisten Wolf Matthias Friedrich und Anton Haupt. Bei der Einstudierung des Chorparts wurde Reichert von Chormitglied Jana Frangart unterstützt, die kurz vor Beendigung ihres Studiums der Kirchenmusik in Frankfurt steht. Karten (32/22/12 Euro) in der Neustadter Bücherstube (06321 2235). Um mehr Musikfreunde einlassen zu können, werden bei diesem Konzert auch Hörerplätze angeboten, also Sitze, von denen aus man die Akteure nicht oder nur eingeschränkt sehen kann.