Gut gelaunt starteten am Freitagabend zahlreiche Besucher der Leisböhler Weintage ins Festwochenende in Haßloch. Nach zwei Jahren Zwangspause darf endlich wieder gefeiert werden. Dementsprechend strömten schon vor der offiziellen Eröffnung des Haßlocher Weinfests die Gäste auf den Jahnplatz. Gleichzeitig findet im Bereich des Wendehammers in der Leo-Loeb-Straße die Maikerwe statt. Am Samstag geht es bereits um 14 Uhr los. Um 19.30 Uhr begrüßt Bürgermeister Meyer zusammen mit Hoheiten aus Haßloch und der Region die Gäste. Ab 20 Uhr heizen auf der Bühne „Die anonyme Giddarischde“ ein. Am Sonntag öffnen alle Stände um 11 Uhr. Ab 11.30 Uhr sorgt der Musikverein Haßloch für die Unterhaltung, ab 14.30 Uhr „Good Times“ mit Oldies. Ab 18 Uhr klingt das Fest langsam aus, ehe um 20 Uhr die Stände schließen.