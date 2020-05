Der geplante Termin 1. Mai für den Start des Autokinos in Neustadt ist nicht zu halten. Dies teilt Roxy-Kino-Chef Michael Kaltenegger am Mittwoch auf Anfrage mit: „Wir schaffen es einfach nicht. Es ist einfach zu viel zu regeln.“ Als neues, unverbindliches Datum für den ersten Film nannte Kaltenegger jetzt den 8. Mai. Fest steht inzwischen aber immerhin der Standort: der Flugplatz in Lachen-Speyerdorf. Ebenfalls sicher ist, dass die Stadt Neustadt, vertreten durch die Kulturabteilung, das Projekt mit 10.000 Euro bezuschusst. Starten soll das Programm wie berichtet mit dem Psychothriller „Joker“.