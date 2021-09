Klimaschutzmanager Marcel Schwill ist zufrieden mit der Neustadter Stadtradeln-Bilanz 2021. Am Freitag endet die dreiwöchige Aktion. Bis Freitagmittag hatten sich 1091 Radfahrer auf der Stadtradeln-Plattform registriert. Gemeinsam erreichten sie 204.781 Kilometer. Damit bleiben die Neustadter wohl unter dem Wert von 2020, als insgesamt 222.000 Rad-Kilometer gesammelt wurden. Doch Schwill hält auch die jetzt erzielten knapp 205.000 Kilometer für ein „gutes Ergebnis, es wurde viel gefahren“. Außerdem sei es positiv, dass sich in diesem Jahr mehr Teilnehmer registriert haben als 2020 – damals waren es 1022 Bürger, dieses Mal sind es 1091. Dieser Anstieg belege das generell große Interesse am Thema Radfahren und Klimaschutz, so Schwill. Bis die Stadt die aktuellen Ergebnisse endgültig auswerten und bewerten kann, wird es noch etwas dauern: „Die Teilnehmer haben jetzt noch sieben Tage Zeit, um Kilometer nachzutragen.“ Gut möglich, dass der Gesamtwert dann noch in die Nähe des 2020er-Ergebnisses rückt. Ziel der Aktion Stadtradeln ist es, Bürger zum Umsteigen vom Auto aufs Fahrrad zu bewegen. Laut den Organisatoren haben die Neustadter während der drei Wochen 30 Tonnen CO 2 eingespart – so viel Kohlenstoffdioxid wäre in die Luft geblasen worden, wäre die Gesamtstrecke mit dem Auto gefahren worden. Laut Schwill kamen auch die verschiedenen geführten Radtouren während der Stadtradeln-Aktion gut an. „Die Nachfrage war gut. Vor allem haben wir bisher nur positive Rückmeldungen bekommen“; sagt Schwill. Für ihn sei daher klar: Neustadt werde auch 2022 wieder am Stadtradeln teilnehmen.